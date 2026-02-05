Миасский завод построит новый цех по производству автоцистерн за 151 млн рублей

Миасский научно-технический центр «Таганай-Авто» начал строительство нового цеха для выпуска автоцистерн различного назначения. Общий объем инвестиций составит 151 млн руб. Из них 42,6 млн руб. — средства льготного займа, одобренного наблюдательным советом фонда развития промышленности Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.

Заем заводу выдали на пять лет под 5% годовых. На эти средства предприятие купит автоматический сварочный станок, кантователь листового металла, сварочный вращатель, гидравлические четырехвалковые вальцы и станок для производства волнорезов. Всю технику разместят в строящемся на территории здании, чтобы создать полный цикл производства.

Планируется, что все работы, включая возведение цеха, монтаж оборудования и его настройку, завершат до конца первого квартала 2026 года. Запустить линию собираются во втором квартале. Предварительно, выход на полную плановую загрузку произойдет в начале 2028 года. Новое производство потребует создания 25 новых рабочих мест, 20 из которых будут высокопроизводительными.

Виталина Ярховска