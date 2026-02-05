В Оренбуржье УФАС проверит цены на хлеб
Антимонопольная служба Оренбуржья проверит цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сообщает региональное УФАС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год»,— говорится в сообщении.
Цель проверки — оценка обоснованности оптовых цен, установленных региональными участниками рынка. Мониторинг будет проведен по поручению центрального аппарата ФАС России.