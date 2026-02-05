Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье УФАС проверит цены на хлеб

Антимонопольная служба Оренбуржья проверит цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сообщает региональное УФАС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год»,— говорится в сообщении.

Цель проверки — оценка обоснованности оптовых цен, установленных региональными участниками рынка. Мониторинг будет проведен по поручению центрального аппарата ФАС России.

Георгий Портнов