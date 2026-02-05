«Трактор» всухую обыграл «Ак Барс» со счетом 4:0

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» победил в домашнем матче казанский «Ак Барс». Счет по итогам встречи составил 4:0.

Матч прошел на ледовом стадионе «Арена-Трактор» 4 февраля. Шайбы в ворота противника забили Григорий Дронов, Виталий Кравцов и Михаил Горюнов-Рольгизер, оформивший дубль.

«Трактор» находится на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 54 очками. Следующий матч команда сыграет 11 февраля в гостях у хабаровского «Амура».

Ольга Воробьева