В Челябинске завели дело после травмирования мальчика на тюбинговой трассе

Следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причиной стало травмирование мальчика на тюбинговой трассе, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По данным СК, семилетнего мальчика сбили в центре отдыха на берегу Шершневского водохранилища. Когда ребенок переходил трассу, на него на большой скорости наехал тюбинг. Несовершеннолетний получил перелом левого плеча.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, речь идет о центре отдыха «Русские забавы».

Виталина Ярховска