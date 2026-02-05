«Зенит» отдал в аренду «Црвене Звезде» защитника Страхиню Эраковича

Петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда» достигли договоренности о переходе защитника Страхини Эраковича на правах аренды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение между сторонами действует до конца сезона 2025/2026.

Клуб с берегов Невы пожелал игроку удачи. Сам господин Эракович, комментируя переход, заявил, что рад вернуться в родную команду и призвал добиться новых побед. В случае, если выступления защитника в Сербии будут успешными, «Црвена Звезда» имеет право выкупить футболиста.

Страхиня Эракович выступает за сине-бело-голубых с июля 2023 года. За это время он провел 85 матчей во всех турнирах, записал на свой счет шесть результативных передач.

Андрей Маркелов