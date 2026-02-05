На Алтае оштрафовали директора турбазы, поселившую незаконных мигрантов

Майминский районный суд Республики Алтай приговорил к штрафу в размере 40 тыс. руб. директора турбазы, поселившую полтора десятка незаконных мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

По материалам ведомства, обвиняемая, желая заработать, на территории турбазы предоставляла жилые дома 15 иностранным гражданам, которые не имели разрешения на работу и нарушили режим пребывания в РФ. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан).

В судебном процессе директор турбазы вину в совершении преступления признала полностью и раскаялась в содеянном.

Илья Николаев