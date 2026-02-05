В Прикамье снова выросли цены на бензин

За неделю с 27 января по 2 февраля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 23 коп., до 64,88 руб. за литр, сообщает Росстат.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 10 коп., до 61,66 руб. за литр, АИ-95 — также на 10 коп., до 66,81 руб. за литр, АИ-98 — на 24 коп., до 92,37 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 4 коп., до 77,45 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,61 руб. за литр.

С 27 января по 2 февраля цены на топливо изменились в 59 регионах Российской Федерации, более всего в Кировской области (+0,8%). Снижение стоимости было зафиксировано в восьми субъектах, более всего в Чеченской Республике (–1,7%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен составило +0,1%.