В вейп-шопе в Ревде изъяли 200 упаковок жидкостей для вейпов за нарушения

Сотрудники Первоуральского отдела управления Роспотребнадзора изъяли более 200 упаковок жидкостей для вейпов в магазине «Вкусный пар» в Ревде, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Жидкости продавались с нарушениями.

При проверке магазина ИП И.В. Волковой были выявлены нарушения условий хранения, в продаже была продукция с истекшим сроком годности, а также без маркировки. Табачная продукция продавалась с открытой выкладкой. В ходе инспекции было установлено, что в системе «Честный знак» указанные товары были переданы другому хозяйствующему субъекту, а не ИП И.В. Волковой — по этой причине спорный товар был арестован и изъят.

Предпринимателю было вынесено предупреждение и назначен штраф за нарушения. Кроме того, по материалам ведомства мировой судья назначил штрафы по ч.1 ст.19.4 КоАП РФ и по ч.2 ст.15.12КоАП РФ.

Ирина Пичурина