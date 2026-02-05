В Удмуртии изъяли 69 граммов мефедрона у наркокурьера

В Удмуртии задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков (ст.228 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что злоумышленник являлся курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, по указанию куратора закладку забрал в лесополосе в Первомайском районе Ижевска для последующего сбыта бесконтактным способом на территории Удмуртии.

В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен сверток с 69 г синтетического наркотика. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина