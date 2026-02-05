Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Пензенцев предупредило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Опасность БПЛА означает, что дроны ВСУ направляются или уже зафиксированы в соседних регионах. Жителей области просят быть осторожными. Пензенцам рекомендуют не выходить на улицу и не подходить к окнам. Телефон экстренных служб: 112.

В прошлый раз «Беспилотную опасность» объявляли в Пензенской области вчера, 4 февраля. ЧП не случилось.

Дарья Васенина