Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Пензенцев предупредило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Опасность БПЛА означает, что дроны ВСУ направляются или уже зафиксированы в соседних регионах. Жителей области просят быть осторожными. Пензенцам рекомендуют не выходить на улицу и не подходить к окнам. Телефон экстренных служб: 112.

В прошлый раз «Беспилотную опасность» объявляли в Пензенской области вчера, 4 февраля. ЧП не случилось.

Дарья Васенина