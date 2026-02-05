обновлено 08:11
УФАС изучит цены на пермский хлеб
Пермское УФАС по поручению центрального аппарата ФАС России изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Специалисты проанализируют финансово-экономические показатели как прикамских производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.
При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.