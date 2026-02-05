Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:11

УФАС изучит цены на пермский хлеб

Пермское УФАС по поручению центрального аппарата ФАС России изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Специалисты проанализируют финансово-экономические показатели как прикамских производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.

При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.