УФАС изучит цены на пермский хлеб

Пермское УФАС по поручению центрального аппарата ФАС России изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Специалисты проанализируют финансово-экономические показатели как прикамских производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.

При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.