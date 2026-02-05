В Самаре изъято из незаконного оборота 2,9 тыс. литров контрафактного спиртного

Полиция уличила 55-летнего жителя Самары в незаконном производстве и сбыте более 2,9 тыс. л спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Об этом сообщает МВД Медиа.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Силовики установили, что подозреваемый арендовал два помещения в гаражно-складском кооперативе, где смешивал этиловый спирт с водой и разливал готовую продукцию в пятилитровые пластиковые канистры. Незаконное спиртное планировалось продавать на территории региона.

Контрафактный алкоголь стоимостью 1,8 млн руб. был изъят. Подозреваемый задержан.

Георгий Портнов