Объем торговли Китая со странами АТЭС за пятилетку вырос на 39,4%

Объем торговли Китая с другими странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) за период 14-й пятилетки, в 2021—2025 годах, составил 125,49 трлн юаней (почти $18,05 трлн). Это на 39,4% больше показателя за предыдущие пять лет, сообщает агентство «Синьхуа» по итогам прошедшего в Гуанчжоу первого пленарного заседания подкомитета по таможенным процедурам АТЭС.

Со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщается, что в 2025 году объем торговли со странами АТЭС достиг 26,29 трлн юаней. Эта сумма составила почти 60% всего годового торгового оборота Китая.

На заседании отмечено значительное повышение роли Азиатско-Тихоокеанского региона как двигателя роста мировой экономики. Доля совокупного объема экономик АТР в мировой экономике превысила 60%.

Эрнест Филипповский