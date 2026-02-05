Грузооборот на таможнях Дальнего Востока в 2025 году вырос на 10,6%

В минувшем году грузооборот на таможнях в Дальневосточном федеральном округе увеличился на 10,6%, до 231 млн т, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) после проведенного итогового заседания.

Таможня отмечает, что на результате сказались использование дополнительных мест прибытия товаров и организация круглосуточного режима работы пунктов пропуска. Благодаря этому в 2025 году увеличена пропускная способность трех автомобильных пунктов пропуска: «Забайкальск» (в среднем почти 900 транспортных средств в сутки), «Пограничный» и «Кани-Курган» (почти 400).

Одной из ключевых целей в 2026 году названо дальнейшее увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Типовое время досмотра грузового транспорта планируется сократить до 10 минут в пяти пунктах пропуска — «Пограничный», «Марково», «Краскино», «Кани-Курган» и «Кяхта».

Также сообщается, что в 2025 году таможенными органами возбуждено 198 уголовных дел и 17 239 дел административных. Конфискованное имущество на 259 млн руб. передано Минобороны РФ.

Эрнест Филипповский