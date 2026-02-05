Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области проверят цены на хлеб

Челябинское УФАС России проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба по поручению центрального аппарата антимонопольного органа, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС изучит обоснованность установления участниками рынка цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Анализировать будут показатели за 2025 год — как производителей хлеба, так и магазинов. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все