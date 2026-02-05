Восток Кубы остался без света из-за аварии на электростанции в Ольгине

Авария на электростанции, расположенной в провинции Ольгин, привела к полному отключению энергии на востоке Кубы вечером 4 февраля. Сбой привел к отсутствию света в провинциях Гранма, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо, также наблюдаются перебои в самой провинции Ольгин.

Как сообщает Cubadebate, авария произошла в 20:54 (4:54 мск) и вывела из строя электростанцию «Фельтон», а также несколько других энергоблоков.

Специалисты работают над восстановлением станций для подключения восточного региона к Национальной энергосистеме и возобновления подачи энергии. Сроки, к которым планируется вернуть электричество в дома, местные власти пока не называют.