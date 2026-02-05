Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Изображение ижевского АК-12 появится Мемориальном музее в Северной Корее

В Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции будет установлен скульптурный комплекс, в котором северокорейские бойцы изображены с автоматом АК-12, производимым концерном «Калашников» в Ижевске. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: ЦТАК

На барельефах комплекса также отражено участие бойцов Корейской народной армии в освобождении и разминировании Курской области.

В ходе боевых действий в рамках специальной военной операции северокорейские военнослужащие использовали преимущественно российское вооружение, включая снайперские винтовки Драгунова и гладкоствольные ружья МР-155.

Анастасия Лопатина