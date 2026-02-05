В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, Украины и США. 5 февраля ожидается продолжение консультаций на уровне рабочих групп. Госсекретарь Марко Рубио, со своей стороны, отметил, что конкретная информация появится лишь при условии прорыва. На этом фоне президент России Владимир Путин поговорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином. После этого председатель КНР связался с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что взгляды сильных мира сего сейчас обращены на Ближний Восток.

Буквально одновременно с началом консультаций в Абу-Даби проходила онлайн-встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Согласно официальным сообщениям российских источников, у двух лидеров есть добрая традиция. С 2020 года проводится видеоконференция в канун китайского Нового года. К слову, праздник отмечается с 17 февраля по 3 марта. То есть до него еще без малого две недели.

Как бы то ни было, стороны обсудили ситуацию во всех горячих точках земного шара, затронули Украину, Иран и переговоры в Абу-Даби. Кроме того, Владимир Путин получил приглашение посетить Китай в первой половине года, оно было принято.

Через несколько часов появились сообщения о телефонном разговоре председателя КНР и президента США. Позже Дональд Трамп расскажет о его содержании, но без какой-либо конкретики, одни общие фразы. Вроде того, что председатель Си «большой друг» американского лидера и они вместе многого добьются. Нет смысла пытаться расшифровывать сухие официальные сообщения протокола. Ясно одно — Китай вполне может помочь в продвижении мирного процесса по Украине, но и у него есть свои интересы.

Тем временем первый день переговоров в Абу-Даби завершился с уже ставшим традиционным комментарием, что «встреча была содержательной и продуктивной». По словам госсекретаря Соединенных Штатов, конкретика появится лишь в случае прорыва. То есть «конструктивно и позитивно», значит, без видимых результатов, скажем мягко.

Марко Рубио также дал понять, что нерешенными остаются два вопроса: территориальный и гарантий безопасности для Киева. Ранее он сам и члены американской делегации утверждали, что единственная проблема — это именно первый пункт, касающийся Славянско-Краматорской агломерации. Россия требует вывода украинских войск оттуда и обозначает это как главное условие для прекращения огня.

На фоне всех этих событий приходят тревожные сообщения с Ближнего Востока: переговоры Вашингтона и Тегерана, что были намечены на пятницу, 6 февраля, сорваны. Теперь становится понятным, о чем могли говорить лидеры Америки, России и Китая в первую очередь. Не будем пытаться прогнозировать развитие событий. Однако, видимо, именно дипломатических вариантов выхода из иранского кризиса остается совсем немного, а, может быть, и не остается вовсе. Наверное, региональная война — не лучший подарок к китайскому Новому году, но, вероятно, ничего уж тут не поделаешь.

Дмитрий Дризе