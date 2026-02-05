Жителей Чебаркуля привлекут к ответственности за покупку мопеда сыну

Следственный отдел по Чебаркулю СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей. Родители 14-летнего подростка подозреваются в вовлечении ребенка в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ) после того, как мальчик попал в ДТП на купленном ему мопеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ноябре прошлого года. Подросток вечером ехал на мопеде, но не справился с управлением и въехал в здание. Он получил переломы и множественные ушибы рук и ног.

По данным следствия, транспортное средство несовершеннолетнему купили его родители. Они же обучали сына вождению. По закону для управления мопедом необходимо достичь возраста 16 лет и иметь права категории A или A1.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска