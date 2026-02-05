В Великобритании скончалась актриса Элизабет Келли на 105-м году жизни

В Великобритании в возрасте 104 лет скончалась известная актриса Элизабет Келли, снимавшаяся в известных британских телешоу и сериалах. По информации The Sun, актриса в последние несколько лет жила в домах для престарелых и умерла 25 декабря 2025 года, прощание и захоронение намечены на 17 февраля.

Активная карьера Келли длилась более 40 лет, а первую крупную роль она получила в возрасте 50 лет, после чего начала получать заметные роли в британских телесериалах. С 1993 по 2000 год снималась в культовом для Великобритании сериале производства BBC EastEnders, сыграв полюбившегося зрителям персонажа Нелли Эллис. Госпожа Келли завершила актерскую карьеру в 2007 году, ее последней ролью стала роль в фильме «Королевская больница».

Актриса ушла из жизни вдовой, у нее есть дочь и сын, а также несколько внуков и правнуков.

Влад Никифоров