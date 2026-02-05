Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 07:56

Обрушение крыши школы произошло в селе Новосибирской области

Обрушение кровли здания школы произошло в селе Репьево Новосибирской области на площади 100 кв. м. В связи с инцидентом занятия в образовательном учреждении отменены, сообщает ГУ МЧС региона. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Глава Тогучинского района региона Сергей Пыхтин в своем Telegram-канале сообщил, что частичное обрушение крыши произошло в ходе работ по уборке снега. По его словам, основные конструктивные элементы здания не повреждены.

Областным СУ СКР возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Александра Стрелкова

