обновлено 07:56
Обрушение крыши школы произошло в селе Новосибирской области
Обрушение кровли здания школы произошло в селе Репьево Новосибирской области на площади 100 кв. м. В связи с инцидентом занятия в образовательном учреждении отменены, сообщает ГУ МЧС региона. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Глава Тогучинского района региона Сергей Пыхтин в своем Telegram-канале сообщил, что частичное обрушение крыши произошло в ходе работ по уборке снега. По его словам, основные конструктивные элементы здания не повреждены.
Областным СУ СКР возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.