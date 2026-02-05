Мишустин поучаствует в Бразилии в заседании двусторонней комиссии по сотрудничеству

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня посетит в Бразилии заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Также глава правительства встретится с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, передает «Интерфакс».

Кроме того, вместе с вице-президентом и министром промышленности страны Жералдо Алкмином, который возглавляет комиссию с бразильской стороны, господин Мишустин оценит состояние и перспективы двусторонних отношений.

По итогам заседания планируется подписание совместного заявления, определяющего основные направления сотрудничества на ближайшие годы. Кроме того, российский премьер и бразильский вице-президент выступят на российско-бразильском бизнес-форуме, где обсудят укрепление торговых и инвестиционных связей.

В повестке визита — вопросы взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.