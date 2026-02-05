Спрос на покос камыша в Ленобласти вырос на 92% в 2025 году
По итогам 2025 года наиболее заметный рост среди услуг для частного агросегмента в Ленинградской области показал покос камыша: интерес к этой услуге увеличился на 92% год к году, следует из исследования сервиса «Авито Услуги».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В категории садово-огородных услуг также вырос спрос на мульчирование (+86%) и кронирование деревьев (+66%). В сегменте подготовки участков к сельхозработам чаще искали дискование почвы (+12%).
Среди сопутствующих работ увеличилась востребованность доставки карьерного песка (+20%), транспортировки грунта (+11%) и доставки чернозема (+9%).