Спрос на покос камыша в Ленобласти вырос на 92% в 2025 году

По итогам 2025 года наиболее заметный рост среди услуг для частного агросегмента в Ленинградской области показал покос камыша: интерес к этой услуге увеличился на 92% год к году, следует из исследования сервиса «Авито Услуги».

В категории садово-огородных услуг также вырос спрос на мульчирование (+86%) и кронирование деревьев (+66%). В сегменте подготовки участков к сельхозработам чаще искали дискование почвы (+12%).

Среди сопутствующих работ увеличилась востребованность доставки карьерного песка (+20%), транспортировки грунта (+11%) и доставки чернозема (+9%).

