Новым главой минсельхоза Кузбасса назначен Александр Кривцов
На должность зампреда правительства Кузбасса — министра сельского хозяйства назначен Александр Кривцов. Соответствующее решение принял глава региона Илья Середюк.
Фото: Правительство Кемеровской области
Ранее минсельхоз Кемеровской области возглавлял Андрей Ариткулов. Он покинул пост в начале декабря 2025 года, после чего возглавил департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.
Господин Кривцов с 2015 года возглавлял Мариинский район Кузбасса. До этого работал в областном департаменте молодежной политики и спорта, возглавлял детские спортивные учреждения.