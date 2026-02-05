Новым главой минсельхоза Кузбасса назначен Александр Кривцов

На должность зампреда правительства Кузбасса — министра сельского хозяйства назначен Александр Кривцов. Соответствующее решение принял глава региона Илья Середюк.

Фото: Правительство Кемеровской области

Ранее минсельхоз Кемеровской области возглавлял Андрей Ариткулов. Он покинул пост в начале декабря 2025 года, после чего возглавил департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.

Господин Кривцов с 2015 года возглавлял Мариинский район Кузбасса. До этого работал в областном департаменте молодежной политики и спорта, возглавлял детские спортивные учреждения.

Александра Стрелкова