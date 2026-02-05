В Ульяновске запустили серийное производство металлообрабатывающих станков

Группа компаний «ДМ Технолоджис» запустила в Ульяновске линию механической обработки и шлифовки станин для изготовления металлообрабатывающих станков. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что на предприятии перешли от опытно-промышленного к серийному выпуску токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) Cobalt T2 собственной разработки. После выхода на проектную мощность планируется изготавливать до 100 таких станков ежегодно. Общие инвестиции превысили 130 млн руб., из которых 104 млн руб. пришлось на льготный заем ФРП по флагманской программе «Проекты развития».

Cobalt T2 – первый из станков с ЧПУ этой серии, запланированных для производства в Ульяновске. Основную часть комплектующих (кабина, корпус электрошкафа, пульт оператора, гидростанция, стружкоуборочный транспортер и т.д.) выпускают российские предприятия. Станок работает на отечественном программном обеспечении, которое позволяет совершенствовать оборудование вне зависимости от иностранных технологий. Станок не уступает зарубежным аналогам в точности и стабильности обработки в течение всего срока службы. Приобретенное за средства займа ФРП оборудование позволило оптимизировать процесс механической обработки и шлифовки станин, которые используются для собственного производства токарных и фрезерных станков с ЧПУ. В настоящее время компания работает над расширением линейки серии Cobalt. В следующем году планируется начать выпуск пятикоординатного фрезерного обрабатывающего центра Cobalt А7.

«Благодаря поддержке ФРП в Ульяновской области профинансировано 30 проектов на общую сумму 23,3 млрд руб. В том числе в 2025 году профинансировано девять проектов на сумму 5,1 млрд руб. Основные отрасли, получившие финансовую поддержку ФРП: авиационная, аэрокосмическая, автомобильная, металлургическая и инструментальная промышленность. Это способствует выполнению задачи президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета страны, укрепляя ее независимость в ключевых сферах. Сейчас мы активно занимаемся возрождением станкостроительной отрасли в нашем регионе. Станки с ЧПУ от "ДМ Технолоджис" хорошо зарекомендовали себя, помогаем продвигать продукцию. Расширение производства — это новые возможности для развития отрасли в регионе», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Андрей Сазонов