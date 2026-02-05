Девочка получила раны лица в Индии после того, как съела взрывчатку в виде конфеты

Трехлетняя девочка в Индии получила серьезные травмы рта и челюсти после того, как прожевала взрывчатку в виде конфеты, которую купила в местном продуктовом магазине. Об этом сообщает Times of India.

Ребенок пострадал в деревне Чоуки Бас в районе Рамгарх провинции Алвар. Родители обвиняют в произошедшем владельца магазина — они утверждают, что он намеренно дал ей замаскированную взрывчатку.

В результате взрыва ребенок потерял сознание. Девочку доставили в больницу, врачи провели операцию. Ребенку ничего не угрожает. Тетя девочки подала жалобу в полицейский участок Рамгарха на владельца магазина. Правоохранители задержали предпринимателя, чтобы его допросить.