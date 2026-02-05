Ученые выяснили реальный размер Юпитера

Юпитер оказался меньше и более сплюснутым у полюсов, чем считалось ранее, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy. Точные измерения были получены с помощью космического аппарата NASA «Юнона» (Juno).

Согласно новым данным, экваториальный радиус Юпитера составляет 71 488 км, что на 8 км меньше прошлых оценок, а полярный радиус — 69 886 км, что меньше на 24 км.

Прежние расчеты размеров планеты основывались на информации с американских космических зондов «Пионер» и «Вояджер», запущенных в 1970-х годах. Новое исследование учитывает не только уточненные замеры, но и влияние мощных ветров в атмосфере Юпитера, которые ранее не принимались во внимание.

Аппарат «Юнона» был запущен в 2011 году и вышел на орбиту Юпитера в 2016-м. Миссия по изучению происхождения, эволюции, внутреннего строения и магнитосферы планеты завершилась в 2021 году, после чего началась расширенная программа исследований, включающая изучение всей системы Юпитера. В ноябре 2024 года зонд впервые приблизился к полюсам планеты и сделал снимки.