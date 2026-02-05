В Дагестане 31-летний мусульманин убил вторую жену из ревности

31-летний житель Дагестана, задержанный по подозрению в убийстве сожительницы, объяснил свой поступок приступом ревности. Женщина была его второй супругой в незарегистрированном мусульманском браке.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, конфликт между ними произошел вечером 13 декабря прошлого года в доме потерпевшей в селе Красный Восход. «(Подозреваемый.— "Ъ") пояснил, что потерпевшая повела себя с ним холодно, и по одной из брошенных ею фраз он решил, что та ему изменяет»,— указано в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый задушил 35-летнюю женщину, после чего вывез тело в Тарумовский район, омыл его в канале и похоронил. Спустя семь недель мужчина явился с повинной.

У женщины было четыре ребенка. Самому младшему из них на момент убийства было полгода. Он был общим ребенком, остальные — дети от другого брака. Кизлярский районный суд заключил мужчину под стражу на два месяца.