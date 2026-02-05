Батайск попал под удар БПЛА

В Батайске во время отражения воздушной атаки обломки БПЛА упали на территории склада, расположенного на окраине города. Здание и припаркованные рядом автомобили получили повреждения, сообщил глава города Валентин Кукин.

На место происшествия выехали экстренные службы. Жертв нет, территория обследуется, написал господин Кукин в своем Telegram-канале.

До этого мэр сообщал, что в городе, во время атаки БПЛА, был слышен грохот. Сейчас на территории Ростовской области действует беспилотная опасность.