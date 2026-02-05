В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов с углем

В Забайкальском крае произошел сход вагонов грузового состава с углем. По предварительной информации Забайкальской железной дороги, с рельсов сошли 11 вагонов.

Состав сошел с рельсов около 5 утра 5 февраля (около 22:00 мск 4 февраля) на перегоне Хилок — Гыршелун. Пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен, сообщили в Telegram-канале железной дороги. Движение пассажирских поездов не было задержано.

К месту происшествия отправили восстановительные поезда. На железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия. Пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что следователи проводят проверку по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.