В отношении Nike начали расследование о дискриминации белых работников

Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) США начала расследование в отношении корпорации Nike. Ведомство проверяет, не подвергала ли компания дискриминации белых сотрудников при найме, увольнениях и принятии других решений в погоне за диверсификацией штата. Вместе с тем комиссия подала иск в федеральный суд штата Миссури, чтобы обязать компанию предоставить информацию о возможных нарушениях.

В Nike отрицают нарушение антидискриминационных законов и заявляют, что обескуражены действиями EEOC. «Это выглядит как неожиданная и необычная эскалация»,— заявил представитель компании. Он отметил, что Nike добросовестно сотрудничает со следствием и предоставила тысячи страниц документов, передает Axios.

Возглавляющая EEOC Андреа Лукас поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по борьбе программами разнообразия и инклюзивности (DEI), отмечает The Wall Street Journal, за что ее ведомство подвергается критике со стороны адвокатов по трудовым спорам и правозащитников. В прошлом году она инициировала проверки программ разнообразия в 20 юридических фирмах.

В декабре прошлого года госпожа Лукас публично призывала белых мужчин, столкнувшихся с нарушением прав на работе, обращаться в EEOC. «Благодаря приверженности президента Трампа обеспечению соблюдения законов о гражданских правах в нашей стране, EEOC вновь сосредоточила свое внимание на беспристрастном применении (закона о запрете дискриминации по расовому признаку.— “Ъ”)»,— заявляла госпожа Лукас.