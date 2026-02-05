Небензя: важно пресечь использование терминалов Starlink в террористических целях

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости блокировать доступ террористических группировок к передовым коммерческим технологиям, включая спутниковую связь Starlink и беспилотники.

На заседании Совета Безопасности, посвященном угрозе ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ), дипломат подчеркнул, что международное сообщество должно сосредоточиться на предотвращении технического оснащения боевиков.

«Важно пресекать получение и использование ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ) и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая Starlink»,— сказал господин Небензя (цитата по сайту постпредства).

Дипломат призвал США проявить дальновидность и принять эффективные меры. По его словам, террористические организации все активнее используют беспилотники для разведки, логистики и атак.