Экс-глава «Росжилкомплекса» арестован за мошенничество с жилфондом Минобороны

Следственный комитет России сообщил об аресте бывшего главы ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова по делу о масштабном мошенничестве с жилищным фондом Минобороны.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы господин Абраменков вместе с чиновниками профильного департамента Минобороны и руководителями нескольких коммерческих структур (включая компании «ЕРЦ ЖКХ», «ЕИЦ», «ЕПЦ», «Апартпейдж Невский», «АСУ», «ЦФКУ» и «Стройкомплекс») организовал схему хищения бюджетных средств. Фигуранты заключали договоры на обслуживание недвижимости и оказание услуг ЖКХ по искусственно завышенным ценам. Это, считает следствие, нанесло государству ущерб особо крупном размере.

Сейчас, помимо Валерия Абраменкова, задержаны руководители аффилированных фирм — Инна Миль, Илья Волк и Ниджад Гусейнов. Следствие ходатайствует об их заключении под стражу, в офисах и по местам жительства подозреваемых проходят обыски.