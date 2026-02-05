Аграриев объединят «цифрой»

Минсельхоз разработал законопроект о создании Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Это будет общая отраслевая база сопоставимых данных, которая объединит необходимые аграриям информационные системы и даст удобный доступ к необходимым им сервисам. Чиновники со своей стороны рассчитывают получить гибкую систему для управления сектором. Эксперты, впрочем, предупреждают, что цифровая платформа принесет пользу агропромышленному комплексу, только если будет технологически доработана и готова взаимодействовать с нужными информсистемами, освобождая аграриям время для решения бизнес-вопросов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минсельхоз опубликовал для публичного обсуждения законопроект о создании Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (ЕЦП АПК). Соответствующие изменения предлагается внести в закон о развитии сельского хозяйства. Платформа создается на базе ГИС «Единое окно» и систем государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

В перспективе такая интеграция позволит сформировать общую отраслевую базу и получить массив сопоставимых данных о ситуации в АПК. «Внедрение платформы позволит государству выйти на новый уровень контроля отраслей, получить более гибкую систему управления агропромышленным и рыбохозяйственным комплексами»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Как пояснили “Ъ” в Минсельхозе, ЕЦП объединит государственные и отраслевые сервисы и реестры, аналитику и инструменты взаимодействия с аграриями в «одном окне». На первом этапе планируется объединить данные шести информационных систем ведомства: о зерне, семеноводстве, племенных ресурсах, технике, земельных ресурсах и данные мониторинга состояния сельского хозяйства. Авторизация пользователей предполагается через Единую систему идентификации и аутентификации.

Также новая платформа оптимизирует для аграриев процесс заполнения отчетности через унификацию отчетных форм, исключит дублирование заполняемых данных и даст возможность их автоматического предзаполнения. Одной из важных задач создания ЕЦП в Минсельхозе также называют обеспечение удобного доступа к информации в условиях ограниченного интернет-покрытия в сельской местности благодаря функции офлайн-работы через мобильное приложение.

В ближайшей перспективе планируется поэтапное подключение к создаваемой платформе таких внешних порталов, как «Работа в России», Национальная товарная биржа, а также сервисов с информацией о климате, банковских, лизинговых и страховых услугах. Это по замыслу Минсельхоза создаст единую экосистему для отрасли. Переход на «единое окно» будет постепенным, отключение действующих систем пока не планируется. Это позволит снизить риски сбоев в представлении данных и услуг.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов отмечает, что внедрение новой цифровой платформы — очередной шаг к цифровизации отрасли, уровень которой в АПК остается низким (см. “Ъ” от 2 февраля). «Сегодня аграрий вынужден быть "системным администратором", разбираясь в сложных хитросплетениях работы госсистем»,— отмечает эксперт. По его словам, внедрение ЕЦП — ключевой шаг к созданию «цифрового двойника» всего сектора, что позволит «спрятать сложность взаимодействия с множеством ФГИС за простым и интуитивным интерфейсом, ориентированным на решение конкретных задач фермера». Однако платформа должна технологически соответствовать поставленным задачам и быть интересна аграриям. По словам Дмитрия Краснова, «любая навязанная цифровизация без внятных эффектов и внедряемая под давлением регулятора не приведет к желаемому результату».

Анна Королева