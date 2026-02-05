Ударный сценарий

Концентрация американских вооруженных сил в зоне Персидского залива порождает дискуссии о возможности новой военной операции против Ирана. Международные отношения сложны для прогнозирования. Однако развитие обстановки вполне может рассматриваться в виде набора альтернативных сценариев. Вариант военной операции — один из них.

В пользу военного сценария можно привести ряд аргументов. Прежде всего у США есть вполне конкретные мотивы для проведения операции именно в данный момент. Иран — один из ключевых и последовательных противников Вашингтона уже более 40 лет. Еще более непримиримые отношения Ирана с Израилем — ключевым союзником США в регионе. Союзники исходят из того, что Иран предпринимает многолетние усилия по созданию ядерного оружия. Успешный пример КНДР, которая стала де-факто ядерной державой,— важный пример для Ирана.

С другой стороны, есть масса негативных примеров, когда не обладающие ядерным оружием страны были атакованы, а их политические системы (режимы) уничтожены или трансформированы силовым путем: Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла. Сам Иран подвергся ударам в 2025 году. Тегеран добился впечатляющих успехов в развитии ракетной программы, что также признается американскими властями в качестве угрозы. Ее практическим воплощением стали контрудары по Израилю в военном столкновении прошлого года.

Протесты в Иране могут выступать дополнительным стимулом для применения силы со стороны США.

Вероятно, они рассматриваются как признак слабости иранских властей, а развитие протестной активности — как предпосылка для революционной смены власти. Военное вмешательство в таком случае имеет шансы выступить фактором, который поддержит протестное движение, приведет к коллапсу политической системы или гражданской войне по сирийскому образцу. Кроме того, у США есть опыт целого ряда успешных военных операций, которые повлекли переформатирование политического устройства стран-мишеней. Исключением можно считать Афганистан, который американским войскам пришлось покинуть. Но и там поддерживаемое США правительство продержалось почти 20 лет.

В сухом остатке американские власти могут рассматривать сложившийся момент как окно возможностей решить одним военным ударом комплекс проблем безопасности, связанный с Ираном. В таком случае наиболее вероятным представляется воздушный удар по иранским объектам в сочетании с точечными операциями сил специального назначения и ставкой на вооружение и организацию оппозиции. Полномасштабная наземная операция армии США представляется менее вероятной с учетом более существенных затрат на ее проведение.

У такого сценария есть и целый ряд рисков. Первый — специфика военной организации Ирана.

Страна уязвима для концентрированных ударов с воздуха, но воздушная операция сама по себе едва ли нарушит устойчивость иранской армии и КСИР. У них остаются возможности для ракетных контрударов и потенциал для долгого сопротивления на земле. Второй — неочевидность элитного раскола в Иране, без которого переформатирование политической системы затруднительно. Третий — сомнительная готовность общества к вооруженной борьбе против властей при поддержке США. Одно дело массовые протесты. Другое — гражданская война. Внешняя интервенция может стать фактором временного укрепления позиций властей, усилить легитимность их чрезвычайных мер. Четвертый — экономические риски операции, включая судоходство в Персидском заливе и надежность поставок нефти из региона. И, наконец, пятый — риски для репутации администрации США в случае провала операции.

Альтернативный сценарий — продолжение экономической блокады Ирана с расчетом на дальнейшее накопление протеста, размывание легитимности властей, эрозию политической конструкции и ее распад в силу кумулятивного эффекта накопившихся проблем.

Проблема в том, что такой подход едва ли сработал в прошлом. Вероятность того, что иранской политической системе удастся адаптироваться к протестам,— далеко не нулевая. Равно как и продвинуться в ракетно-ядерной программе. И у США, и у Израиля есть возможности ядерного сдерживания Ирана, но его превращение в ядерную державу принципиально меняет уровень угрозы. Любые революционные изменения в ядерной державе становятся крайне нежелательными и опасными — большой вопрос, куда и в чьи руки попадет ядерное оружие, как оно будет использоваться и тому подобное.

По всей видимости, наиболее рациональным вариантом действий с точки зрения США может стать алгоритм «ударить и посмотреть».

Против Ирана проводится воздушная операция, которая тестирует реальные возможности его политической системы, потенциала развития протестов в условиях военной операции США, устойчивость вооруженных сил страны. Если Иран выдерживает, а система сохраняет устойчивость, Вашингтон может отступить и вернуться к сценарию блокады и санкций. Тем более что реальных возможностей нанести чувствительный удар по самим США у Ирана нет, а военная операция в любом случае имеет шансы подорвать военный потенциал Ирана и его военно-промышленный комплекс. Далее США могут ждать нового удобного случая для очередной операции. Таким образом сценарий очередной воздушной операции США против Ирана представляется весьма реалистичным.

У самого Ирана тоже два варианта. Первый — балансировать военно-политическое давление США. Если последует удар — выдержать его так же, как это произошло в прошлом году. Тегеран, вероятно, попробует максимизировать потери США и их союзников, лишить их стимулов к повторению сходных операций в будущем, хотя возможностей здесь и не так много. Второй вариант — попробовать пойти с США на переговоры. Однако такой сценарий едва ли не более рискован для Тегерана. Вашингтон будет предъявлять максимальные требования как по ракетно-ядерной программе, так и по другим направлениям, включая внутриполитические изменения. Иран рискует попасть в ловушку переговорного давления, которое все равно в итоге едва ли исключает военную операцию.

Перспективы ее проведения вполне реалистичны. Со всеми сопутствующими угрозами для третьих стран.

Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»