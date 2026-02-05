Империя выдержала удар

После сенсационного ограбления Лувра 19 октября 2025 года одна из украденных императорских реликвий — корона императрицы Евгении — была найдена на земле. Преступники в спешке потеряли ее, а перед этим изрядно повредили, вытаскивая из разбитой витрины галереи Аполлона. Вчера дирекция музея поделилась с журналистами планами реставрации короны.

Корона императрицы Евгении была повреждена во время ограбления в октябре прошлого года

Корона императрицы Евгении была обнаружена на месте преступления. В спешке грабители потеряли ее и не рискнули вернуться. Корона пострадала, но сохранилась почти полностью, что делает возможной ее научную реставрацию, которой требуют и значение вещи, и история ее создания. Она была заказана Наполеоном III к Всемирной выставке 1855 года у придворного ювелира Александра-Габриэля Лемонье (1808–1884) одновременно с короной императора. В работе участвовали скульптор Франсуа Жильбер (1816–1891), создавший модели орлов, украшающих корону, и ювелир Пьер Маэ (1807–1866), руководивший работами в мастерской. Выбор и размещение камней контролировал инспектор алмазов короны Адольф Девен.

Современники отмечали, что корона императрицы выглядела более легкой и изящной, чем императорская, сохраняя при этом свой торжественный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре пальметты, отвалившиеся от короны императрицы Евгении при похищении

Фото: Thomas Clot / Musee du Louvre Четыре пальметты, отвалившиеся от короны императрицы Евгении при похищении

Фото: Thomas Clot / Musee du Louvre

После падения империи корона была возвращена Евгении в 1875 году, что фактически спасло ее от уничтожения: корона Наполеона III была разобрана в 1887 году при распродаже императорских и королевских алмазов. В 1920 году Евгения завещала реликвию принцессе Марии-Клотильде Бонапарт, а в 1988 году корона вошла в собрание Лувра.

Хотя корона никогда не использовалась для коронации и, возможно, даже ни разу не была надета, она остается сегодня одной из трех сохранившихся во Франции корон суверенных правителей. Поэтому ее восстановление после событий 2025 года не только техническая задача, но и вопрос неприкосновенности культурного наследия, исторической преемственности.

Уже на следующий день после кражи следователи передали корону специалистам департамента предметов искусства Лувра.

По мнению директора департамента Оливье Габе и его заместительницы Анн Дион, повреждения оказались серьезными, но не критическими.

Легкая и гибкая оправа короны погнулась в тот момент, когда грабители вытаскивали ее через узкую прорезь, сделанную в витрине дисковой пилой. Одна из дуг короны была утрачена еще в галерее Аполлона. Затем, вероятно, последовал сильный удар, возможно падение, из-за которого вся конструкция оказалась деформированной.

При этом декоративные элементы пострадали минимально. Из восьми золотых орлов отсутствует лишь один. Все восемь пальметт из бриллиантов и изумрудов сохранились, хотя четыре из них отделились от основы и были деформированы. Шар из бриллиантов и изумрудов, венчающий корону, остался цел и по-прежнему соединен с каркасом. Все 56 изумрудов находятся на месте, а из 1354 бриллиантов утрачено лишь около 10 самых мелких камней по нижнему ободу, еще 9 были обнаружены и сохранены.

Иначе говоря, корона потеряла форму, но почти не потеряла составных частей и камней. Поскольку недостает лишь одного декоративного элемента, реставрация может обойтись без сложного воссоздания утрат.

Речь идет прежде всего о восстановлении геометрии конструкции. Как требует французское законодательство, музей объявит конкурс среди специалистов по реставрации старинных украшений. «Учитывая символический и одновременно беспрецедентный характер такой реставрации, а также исключительную специфику самого объекта», Лувр создаст консультативный комитет экспертов, которые будут сопровождать процесс. В его состав войдут музейные хранители, историки ювелирного искусства, специалисты по декоративному искусству Второй империи, минералоги и эксперты по историческим металлам.

К работе также привлекут представителей пяти старейших французских ювелирных домов — Boucheron, Cartier, Chaumet, Mellerio и Van Cleef & Arpels. Все они заявили о готовности участвовать в реставрации сразу же после известия о похищении и возвращении короны. В музее подчеркивают, что речь идет не о финансировании операции, а об экспертной помощи.

Алексей Тарханов, Париж