Георгий Филимонов поговорил о важном

Один из наиболее медийных губернаторов, глава Вологодской области Георгий Филимонов выступил 4 февраля в национальном центре «Россия» с отчетом о предварительных итогах своих самых громких кампаний — антиабортной, антиалкогольной и демографической. Признав существование «кривотолков» вокруг региональных показателей, он предложил недоброжелателям спорить не с ним, а с официальной статистикой. А Вологодчину, невзирая на многонациональный статус площадки, смело объявил «самым русским» регионом в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Вологодской области Георгий Филимонов

Выступление Георгия Филимонова в НЦ «Россия» прошло в рамках программы «Регион-2030», которая предоставляет губернаторам возможность изложить стратегию развития их субъектов на ближайшие пять лет. Господин Филимонов тоже поделился планами на будущее: например, войти в топ-5 регионов по объему турпотока и запустить особую экономическую зону «Вологодская». Но не меньше внимания он уделил успехам недавнего прошлого — тех почти двух с половиной лет, в течение которых возглавляет Вологодчину.

Модератор мероприятия ведущая «России 24» Наталья Литовка представила Георгия Филимонова как «губернатора удивительного региона», а официальной программе предшествовало выступление вологодского музыкального ансамбля. По окончании мини-концерта губернатор вышел на сцену и с ходу фактически изложил суть своей управленческой стратегии: «Можно я, как всегда, (внесу.— “Ъ”) нотку нестабильности, уверенности, яркости и эффективности… Разрыв протокольных шаблонов». Впрочем, на этот раз шаблон был порван не слишком уж радикально — господин Филимонов просто попросил зал поддержать выступивший коллектив.

Свою вступительную речь вологодский руководитель вполне в традициях НЦ «Россия» посвятил ценностям, в центре которых оказалась история: «Для нас важна эта сквозная сшивка, связь времен.

И опора на восприятие истории как единой, неделимой цепи, накрепко скованных между собой звеньев исторического процесса». По словам губернатора, он прилагает особые усилия к тому, чтобы в регионе чтили достижения «каждого периода русской цивилизации». Ее душой и сердцем он назвал «государствообразующий этнос», а чуть позже заявил, что Вологодская область является «самым русским» регионом в стране, имея в составе населения 98% этнических русских. Заодно Георгий Филимонов признался, что его команда опирается в своей политике на «архаичное историко-культурное наследие» региона и страны, используя при этом и современные корпоративные наработки, и традиционные советские практики управления.

Первой предметной темой губернаторского отчета ожидаемо стала помощь участникам СВО и их семьям. На эти цели регион выделил более 10,5 млрд руб. Как подчеркнул глава региона, в области не разделяют ветеранов на мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников ЧВК, потому что «судьба глобального миропорядка» зависит от всех категорий бойцов в равной степени.

Следующей важной темой стала демография: как доложил губернатор, в прошлом году области удалось прервать 11-летнюю историю депопуляции, а по суммарному коэффициенту рождаемости регион взлетел на десять позиций — до 40-го места. Принес результаты и анонсированный в прошлом году «акушерский туризм» (см. справку), который господин Филимонов теперь предпочитает называть «реестром уехавших вологжанок» (они могут получить меры поддержки, если зарегистрируют своего ребенка на малой родине).

Он сообщил “Ъ”, что эта программа принесла области 10% от общего числа новорожденных, причем возвращающиеся для регистрации младенца гражданки, по уверению губернатора, действительно остаются на Вологодчине.

Другие местные темы — абортов и алкоголизма — по мнению Георгия Филимонова, удалось решить «прагматично», то есть с помощью финансовых инструментов. Частным клиникам, отказавшимся от абортов, регион выплачивает 1 млн руб. в год на «усовершенствования материально-технической базы». А арендаторам бывших алкомаркетов и «наливаек» предоставляют кредиты до 5 млн руб. на организацию общепита с алкогольной лицензией. «Мы, наоборот, стимулируем потребление алкогольной продукции… в общепите»,— подчеркнул губернатор.

Успехи в борьбе с алкомаркетами господин Филимонов проиллюстрировал статистическими данными о сокращении показателей смертности и заболеваемости от употребления спиртного, подчеркнув, что это официальные подсчеты Минздрава, Росстата и ЕГАИС. «Какие данные еще нужны? Я же их не сам выдумал,— рассуждал губернатор.— Всегда есть место инсинуациям, интерпретациям, кривотолкам, сомнениям, попыткам подвергнуть сарказму либо безосновательно обвинить в некорректности, в нерелевантности».

Губернатор Филимонов «довольно тонко чувствует запрос на радикалов и созвучен эпохе фриков», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «В этом плане его экстремальные идеи позволяют находиться на волне. А демонстрация того, что "ему так можно",— это способ показывать наличие особого статуса и гипотетической возможности федеральной поддержки». С другой стороны, подобные «избыточно публичные и гиперактивные фигуры» остаются «чуждыми политической элите — и федеральной, и местной, и губернаторскому корпусу», добавляет эксперт. И эта проблема останется проблемой, даже если Георгий Филимонов сохранит свой пост или получит карьерное продвижение, резюмирует политолог.

Степан Мельчаков