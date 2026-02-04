Минпромторг заявил о попытке фармкомпании дать взятку сотруднику департамента

Минпромторг России сообщил полиции, что сотруднику департамента пытался дать взятку представитель «одной из крупнейших российских фармкомпаний». Об этом министерство сообщило в канале в мессенджере Max.

По данным Минпромторга, сотрудник фармкомпании предложил за «денежное вознаграждение» возобновить действие лицензии на производство лекарств. В министерстве сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Shot сообщил, что взятку сотруднику Минпромторга пытался дать представитель «Интерфармы». Он якобы предлагал за возобновление лицензии 2 млн руб. Деньги сотрудник фармкомпании планировал отправить несколькими траншами. Сумма первого должна была составить 400 тыс. руб.

Офис фирмы расположен в Туле. По данным канала, в России приостановили применение четырех антибиотиков производства «Интерфармы» — «Левофлоксацина», «Меропенема Инкомеда», «Ванкомицина» и «Капреомицина».