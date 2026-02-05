Перебои с геолокацией снизили число поездок на каршеринге

В конце 2025 года и начале 2026-го снижение общего количества трансакций в среднем на рынке каршеринга достигало 25–30% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, заявили в сервисе «Делимобиль». Снижение числа поездок стало ярко выраженной тенденцией всей второй половины прошлого года.

«Активность пользователей была ограничена в первую очередь агрессивной ценовой политикой операторов, а также ограничениями в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов»,— подчеркнули в «Делимобиль». По оценке компании, в 2025 году рынок каршеринга сохранил двузначные темпы роста в денежном выражении, но это связано с увеличением тарифов операторов каршеринга более чем на 10% год к году. При этом общее количество трансакций осталось на уровне 2024 года, добавили в компании.

Алина Мигачёва