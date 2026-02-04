Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура выяснит, почему произошла авария на сетях «Саратовводоканала»

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту отключения холодной воды в 73 многоквартирных домах на пересечении улиц им. Григорьева и Чернышевского 4 февраля. Отключение произошло из-за аварийной ситуации на сетях МУПП «Саратовводоканал» и затронуло более 5 тыс. жителей.

Авария устранена, проводится проверка

Авария устранена, проводится проверка

Фото: прокуратура Саратовской области

Авария устранена, проводится проверка

Фото: прокуратура Саратовской области

Место аварии посетили и. о. заместителя начальника управления прокуратуры области Виталий Золотушкин и заместитель прокурора Волжского района Алексей Коновалов. Они оценили ситуацию и контролировали действия коммунальных служб.

Авария устранена, и ведется восстановление водоснабжения. Прокуратура определит, будут ли приняты меры реагирования по итогам проверки.

Нина Шевченко