Прокуратура выяснит, почему произошла авария на сетях «Саратовводоканала»

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту отключения холодной воды в 73 многоквартирных домах на пересечении улиц им. Григорьева и Чернышевского 4 февраля. Отключение произошло из-за аварийной ситуации на сетях МУПП «Саратовводоканал» и затронуло более 5 тыс. жителей.

Авария устранена, проводится проверка

Фото: прокуратура Саратовской области

Место аварии посетили и. о. заместителя начальника управления прокуратуры области Виталий Золотушкин и заместитель прокурора Волжского района Алексей Коновалов. Они оценили ситуацию и контролировали действия коммунальных служб.

Авария устранена, и ведется восстановление водоснабжения. Прокуратура определит, будут ли приняты меры реагирования по итогам проверки.

