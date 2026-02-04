Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Свердловской области снизилась на 16% в 2025 году

В Екатеринбурге в 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции (вирус иммунодефицита человека) сократилось на 16,3%. Об этом стало известно по итогам первого в 2026 году заседания Координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что с начала 2015 года количество новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 69,9%. Показатель первичной заболеваемости составил 37,1 на 100 тыс. населения (в 2024 году – 44,3 тыс.). По словам эксперта, это ниже как среднего показателя по Свердловской области, так и уровня 2024 года.

Снижение числа новых случаев наблюдается во всех возрастных группах. Однако наибольшая заболеваемость сохраняется среди лиц в возрасте 30–44 лет — 89% впервые выявленных инфицированных в 2025 году относятся к этой категории.

Ситуация по ВИЧ-инфекции остается контролируемой. Работа по профилактике и выявлению ВИЧ-инфекции продолжится в 2026 году, добавили в мэрии.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости сифилисом и гонореей.

Полина Бабинцева