Источник «Ъ» назвал причину запрета применения номеров «особой» серии ЕКХ на обычных авто

Источник «Ъ» в МВД подтвердил, что на данный момент применяются ограничения при регистрации гражданами автомобилей с государственными регистрационными знаками (ГРЗ) серии ЕКХ. В случае если автовладелец ранее сохранил за собой такой номер с целью «перевесить» его на другую машину (такая опция предусмотрена законодательством), то подобную услугу получить сейчас не получится.

Собеседник «Ъ» напомнил, что ГРЗ по закону являются собственностью государства, и формально власти вправе наложить ограничения на использование номеров при необходимости, в том числе, по соображениям безопасности. Об этом также сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники в ГИБДД России. Считается, что номера серии ЕКХ устанавливаются на машины силовых служб (в частности, ФСО), что дает им определенный приоритет на дорогах и при проверках. Но официально ни в каких-то документах это не закреплено и не описано.

Telegram-канал Mash в декабре 2025 года сообщил, что автовладелец из Нижегородской области, сохранив за собой номер серии ЕКХ, решил его повесить на другую машину, но ГИБДД отказала ему в этой услуге. Автовладелец официально обратился в МВД, там пояснили, что ограничения введены для «предупреждения компрометации информации» (какой конкретно – не уточняется) и сослались на нормы федеральных законов «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О государственной охране». Позже Mash сообщил, что органы ГИБДД якобы начали конфисковывать номера с серией АМР в Московском регионе, но собеседники «Ъ» в МВД говорят, что это не соответствует действительности. «Ъ» уже направил официальный запрос в МВД с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получил.

