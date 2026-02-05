Упаковка не держит спрос

Российский сектор тарного картона и гофропродукции в 2026 году может столкнуться со стагнацией. Переизбыток производства в условиях слабого спроса уже оказывает давление на цены, притом что ряд участников рынка планирует дальнейшее расширение мощностей. Хотя некоторые компании отмечают признаки увеличения потребления и ожидают сохранения этого тренда в среднесрочной перспективе.

Рынок гофропродукции в России в 2026 году может ждать незначительного снижения из-за профицита мощностей и ограниченного спроса, считают в Центре системных решений (ЦСР). По итогам восьми месяцев 2025 года рынок демонстрировал положительную динамику, но темпы были невелики — 1,5%. По итогам 2025 года, по оценкам центра, выпуск продукции увеличится примерно на 0,8%, до 9,42 млрд кв. м, а в 2026 году объем производства может снизиться на 0,1%, до 9,41 млрд кв. м.

В числе сдерживающих факторов для развития сегмента в ЦСР называют снижение темпов роста обрабатывающей промышленности, прежде всего производства пищевых продуктов, сберегающую модель поведения домохозяйств, снижение темпов роста реальных доходов населения, а также высокую ключевую ставку и рост налоговой нагрузки. «Кризисные явления, которые мы сейчас видим, будут только нарастать в перспективе»,— полагают аналитики.

В то же время положительно на сегмент влияет рост электронной коммерции, производства непищевых продуктов и замещение импорта. Но, считают в ЦСР, традиционные драйверы ослабевают и динамика рынка будет зависеть как от макроэкономических факторов, так и от реальных действий рыночных игроков. В частности, инвестиционные планы гофропроизводителей создают риск значительного перенасыщения рынка.

Аналогичный профицит наблюдается в сегменте тарных картонов, где динамика производства втрое превысила динамику внутреннего потребления. По итогам восьми месяцев 2025 года выпуск вырос на 6,3%, до 4,1 млн тонн, спрос — на 2,1%, до 2,9 млн тонн. Основной прирост производства наблюдался в сегментах, ориентированных на экспорт, а рост внутреннего рынка сдерживался ограниченным спросом со стороны гофроупаковочной отрасли. На фоне слабого спроса цены на тарный картон снижались. Наиболее значительно — в макулатурном сегменте, что ухудшило экономику производителей картонов, отмечают в ЦСР. При этом, по данным аналитиков, несмотря на сдержанный рост потребления, показатель загрузки мощностей остается относительно высоким (79% по итогам января—августа 2025 года). Учитывая ввод новых мощностей и ограниченный внутренний спрос, в ближайшей перспективе давление профицита на рынок сохранится, прогнозируют в ЦСР.

Участники рынка более оптимистичны. Директор по маркетингу ПАО «Сегежа Групп» Надежда Рязанцева говорит, что текущие операционные данные по рынку гофрокартона в начале 2026 года указывают на осторожное, но обнадеживающее восстановление спроса после заметной коррекции, наблюдавшейся в прошлом году. Если характеризовать текущую динамику, то можно говорить о переходе от фазы стагнации к фазе медленного оживления, отмечает она.

«Ключевой сигнал — отсутствие драматизма и падения на фоне традиционно сложного января, который в этом году показал ровную, хотя и невысокую активность. Это контрастирует с трендом 2025 года, когда рынок в целом продемонстрировал спад, обусловленный совокупностью факторов: в первую очередь высокой базой предыдущих периодов и общей осторожностью потребителей в условиях геоэкономической неопределенности»,— поясняет госпожа Рязанцева.

По ее словам, восстановление спроса на гофрокартон является одним из опережающих индикаторов для потребительского сектора, так как эта упаковка служит в некотором роде «барометром» внутренней торговли и производства товаров повседневного спроса. Ровная позитивная динамика говорит о постепенном наращивании складских запасов и оживлении потребительской активности. В среднесрочной перспективе в «Сегежа Групп» ожидают, что тренд на восстановление сохранится, поддерживаемый как растущим внутренним спросом, так и развитием экологичной упаковки.

Ольга Мордюшенко