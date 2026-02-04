В Саратовской области меняют лифты по программе капитального ремонта

В Саратовской области продолжается замена лифтового оборудования в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщили на депутатских слушаниях в облдуме, посвященных реализации программы на 2024–2025 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Саратовская областная Дума Михаил Бутылкин Фото: Саратовская областная Дума Следующая фотография 1 / 2 Фото: Саратовская областная Дума Михаил Бутылкин Фото: Саратовская областная Дума

Всего в программу включено 2828 домов с 9599 лифтами. По данным министра строительства и ЖКХ Михаила Бутылкина, вопросы замены лифтов находятся под особым контролем ведомства. В 2024 году уже заменено 166 единиц лифтов в 56 домах.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Вихляева отметила, что в рамках краткосрочного плана на 2025 год запланировано заменить 610 лифтов в 222 домах. На сегодняшний день заменено 518 лифтов в 188 домах на сумму более 780 млн руб. Общий уровень исполнения программы по замене лифтов составляет 85%.

В 2025 году фактически заменено 53 лифта в 27 домах. В феврале 2026 года планируется принять еще 78 лифтов в 26 домах. По оценке госпожи Вихляевой, показатель выполнения плана на 2025 год составит 97,7% с учетом заключенных договоров и предстоящих приемочных работ.

Чиновница также сообщила, что риски по замене лифтов минимальны, поскольку в электронных аукционах участвует достаточное количество подрядных организаций.

Татьяна Смирнова