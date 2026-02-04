Саратовцы задолжали за капремонт 823 млн рублей

Жители Саратовской области накопили 823 млн рублей задолженности перед Фондом капитального ремонта. Об этом в областной думе рассказала генеральный директор «Фонда капитального ремонта Саратовской области» Юлия Вихляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Взыскивать задолженность с населения приходится «на постоянной основе». С сентября 2024 года размер государственной пошлины при подаче заявления о вынесении судебного приказа увеличился в 10 раз.

Фонд капитального ремонта неоднократно обращался по вопросу выделения средств на оплату госпошлины, необходимой для инициирования судебных процедур. Госпожа Вихляева поблагодарила губернатора и депутатов облдумы за оказанную поддержку в этом вопросе.

Татьяна Смирнова