МИД РФ: США проигнорировали инициативу России по лимитам ДСНВ

США преднамеренно оставили инициативу России о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без ответа. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Срок ДСНВ истекает 5 февраля.

«По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление»,— отметили в российском МИД. Пресс-служба ведомства отметила, что российская сторона будет рассматривать подобное развитие событий при определении дальнейшей политики по этому направлению.

Россия теперь исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по договору, включая его центральные положения». При этом, отметили в МИД, Россия будет действовать «ответственно и взвешенно». В случае угроз со стороны США российская сторона готова к решительным военно-техническим контрмерам.

8 апреля 2010 года Россия и США подписали СНВ-3 — соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. До этого между странами существовал Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше».