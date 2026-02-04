В Первомайском округе Мурманска повторно отключат отопление для ремонта котельной

Теплоснабжение и горячую воду в части домов в Первомайском округе Мурманска вновь отключат в ночь с 4 на 5 февраля для ремонта оборудования Южной котельной. Отключение 3 февраля не позволило устранить дефект, сообщил глава города Иван Лебедев со ссылкой на АО «Мурманская ТЭЦ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключение продлится с 23:00 4 февраля до 7:00 следующего дня. Оно затронет жилые дома, административные здания и социально значимые объекты, уточнил градоначальник. Список адресов доступен на сайте городской администрации.

АО «Мурманская ТЭЦ» произведет перерасчет за период отсутствия горячей воды и отопления, добавил господин Лебедев.

Артемий Чулков