В Калининградской области начали выплачивать 10 тысяч рублей при рождении детей

Власти Калининградской области ввели «Сертификат новорожденного» номиналом 10 тыс. рублей. Постановление о вводе меры поддержки для семей подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Глава субъекта назвал выплату первым подарком малышам, который можно потратить на необходимые принадлежности или вещи для ребенка. Право на получение материальной помощи имеют семьи, в которых малыши появились на свет с 1 января 2026 года. При этом «сертификат» будет приходить на карту после выписки автоматически.

«Надеюсь, в нашем регионе будет рождаться больше малышей, а я, вместе с командой правительства области, продолжу изыскивать возможности и ресурсы для адресной поддержки»,— заключил господин Беспрозванных.

Татьяна Титаева