Газ не проведешь

Пилотный проект «Газпрома» в Пермском крае (завод по производству сжиженного газа для обеспечения газом отдаленных территорий Ильинского, Сивинского и Карагайского районов) столкнулся с финансовыми проблемами. О намерении обратиться с иском о несостоятельности к ООО «ГСПГТ Пермь», которое управляет заводом, сообщило ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Ситуацию в дочерней структуре «Газпрома» не комментируют. Известно, что в арбитраже рассматриваются дела о взыскании с ООО «ГСПГТ Пермь» порядка 55 млн руб. Знакомые с ситуацией собеседники отмечают, что финансовые трудности завода могут быть связаны с нерентабельностью производства. Несмотря на это, предприятие является социально значимым объектом, поэтому при любых обстоятельствах ближайшие населенные пункты будут обеспечены газом.



ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ГСПГТ Пермь» («дочка» ООО «Газпром СПГ Технологии», управляющая заводом СПГ в Карагайском районе). Сообщение о намерении опубликовано в «СПАРК-Интерфакс». В ООО «Газпром межрегион­газ Пермь» ситуацию не комментируют. В ООО «ГСПГТ Пермь» на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили. Отметим, что в ноябре прошлого года об аналогичном намерении заявляло ООО «НОВАТЭК-Пермь».

«ГСПГТ Пермь» управляет заводом производства сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского района. Установка СПГ была смонтирована в конце 2014 года и стала пилотной площадкой ПАО «Газпром» по автономной газификации с использованием СПГ. Ее стоимость составила 2,2 млрд руб. Возведение установки должно было решить проблемы ряда поселений Ильинского, Карагайского и Сивинского районов. Сообщалось, что реализация проекта позволит газифицировать более 2 тыс. домовладений, девять котельных и ряд сельхозпредприятий.

Технология СПГ заключается в искусственном сжижении природного газа путем охлаждения до –160° C. Полученный продукт специальными криогенными автоцистернами доставляется на комплексы регазификации. Там СПГ переводят из жидкого состояния в газо­образное и по газопроводам доставляют потребителям. При этом тарифы на потреб­ление газа для населения остаются такими же, как и при использовании сетевых газопроводов.

После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второго — в Коми-округе. Но потом «Газпром» отказался от проекта. Причиной стала низкая эффективность (долгое время загрузка первой установки СПГ не превышала 25%). Однако в 2024 году сообщалось о 100%-ной загрузке завода. Согласно «Рус­профайл», в 2024 году выручка ООО «ГСПГТ Пермь» составила 420,3 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб.

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается 17 споров, ответчиком по которым выступает ООО «ГСПГТ Пермь» на общую сумму около 55,5 млн руб. Основные категории споров связаны с энергоснабжением и неисполнением обязательств.

Собеседник, близкий к структуре «Газпрома», считает, что спор двух дочерних предприятий не несет реальной угрозы существованию завода, а является лишь способом «выбить» долги и стимулировать финансовую дисциплину ГСПГТ.

Один из экспертов, пожелавший остаться неназванным, отмечает, что у ГСПГТ изначально была нерентабельная финансовая модель. «Сжиженный газ для населения продается по той же цене, что и магистральный. Но производство сжиженного гораздо дороже. Все эти издержки и несет сама компания. Именно поэтому она отказалась от строительства второй установки, которая должна была по такой же схеме обеспечивать северные территории края»,— отметил источник «Ъ-Прикамья». Он также уверен, что даже в случае банкротства данного юрлица его долги будут списаны, а установка останется. Поэтому признание компании несостоятельной вряд ли принесет проблемы территориям, которые обеспечивались голубым топливом благодаря этой установке. Так как завод является гарантированным поставщиком системы теплоснабжений территорий, вряд ли возможно его полное отключение.

В краевом минЖКХ пояс­нили, что в курсе ситуации. В ведомстве считают, что стороны в рамках законодательных процедур положительно урегулируют вопрос.

