Концессиям уточнят риски

Минэкономики определилось с порядком и процедурой оценки концессионных соглашений до их заключения, подготовив регулирующие их законопроект и проект постановления правительства. Оценивать проекты будут Минэкономики, регионы или муниципалитеты в зависимости от уровня соглашения. Для крупных инициатив предусмотрен допконтроль: при стоимости от 1 млрд руб. необходимо согласование с вышестоящими органами власти, а от 3 млрд руб.— проверка ВЭБ.РФ обоснованности распределения рисков. Актуальность концессионному строительству при этом придает потребность в расширении мощностей в экономике в условиях напряженного бюджета: де-факто такие проекты становятся формой рассрочки их оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Игорем Шуваловым ВЭБ.РФ выступит арбитром в вопросах распределения рисков между частными и государственными сторонами концессий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Возглавляемый Игорем Шуваловым ВЭБ.РФ выступит арбитром в вопросах распределения рисков между частными и государственными сторонами концессий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило законопроект об оценке эффективности концессионных соглашений для контроля за распределением рисков между государством и бизнесом. Документ будет направлен в правительство, сообщил “Ъ” представитель министерства. Речь в нем идет о расширении применения механизма верификации проектов госкорпорацией ВЭБ.РФ, который уже действует для более узкого рынка ГЧП,— проходить ее должны все проекты стоимостью от 3 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 августа 2025 года). Законопроект вводит обязательную предварительную оценку ВЭБом социально-экономической эффективности и сравнительного преимущества (по отношению к строительству объекта в рамках госзаказа) вне зависимости от стоимости проекта. Предполагается, что механизм заработает с 1 сентября 2026 года.

Также ведомство подготовило проект детального постановления о процедуре такой оценки — документ опубликован 4 февраля на regulation.gov.ru. Оценку соглашений федерального уровня будет проводить Минэкономики, регионального — органы власти субъекта, а муниципального — местного самоуправления. Крупные же проекты потребуют дополнительных процедур.

Так, для проектов от 1 млрд руб. вводится необходимость согласования результатов оценки с профильным федеральным госорганом (в зависимости от сферы, в которой реализуется концессия), а по муниципальным — также и с регионом. Для проектов от 3 млрд руб. (на них приходится 80–85% инвестиций в ГЧП) предусматривается участие ВЭБ.РФ для проверки оценки обоснованности распределения рисков. Госорганы должны будут формировать свои заключения с учетом экспертизы госкорпорации, а в дотационных регионах эффективность будет подтверждаться только при положительном заключении ВЭБ.РФ. Как отмечает первый заместитель главы Минэкономики Максим Колесников, обязательная оценка эффективности и сравнительного преимущества концессий позволит правильно распределять риски между всеми участниками проекта и поможет исключить случаи принятия концедентом повышенных бюджетных обязательств.

Отметим, де-факто происходящее — развитие внутриправительственной дискуссии о влиянии концессий и ГЧП на бюджетные риски и отличиях концессий и госзакупок, развернувшейся между Минфином, Минэкономики и ФАС в 2020 году (см. “Ъ” от 31 августа и 30 сентября 2020 года), по ее итогам был принят ряд рамочных решений, снижающих эти риски и разделивших концессии и госзакупки. Однако в условиях напряженного бюджета потребность в использовании концессий расширяется: они позволяют дать регионам фактическую рассрочку по инфраструктурным проектам, необходимым для развития экономики, а нынешние изменения призваны обеспечить дополнительный контроль рисков.

В ВЭБ.РФ решение о двухступенчатом механизме оценки концессий называют «важным нововведением». По словам заместителя главы госкорпорации Юрия Корсуна, оно повысит как эффективность трат бюджетов, так и уверенность бизнеса в инвестиционном решении: «Экспертиза ВЭБа — это верификация распределения рисков между публичной и частной сторонами, комплексная оценка социальных и экономических эффектов. Вместе с тем предварительная верификация на уровне ФОИВов позволяет подтвердить операционные показатели, востребованность инфраструктуры в моменте и перспективе».

Предложенный механизм — логичное продолжение госполитики в сфере совершенствования профильного законодательства, отмечает старший юрист направления ГЧП юрпрактики Kept Мария Марцинковская, но он усложняет процедуру заключения концессий. Эксперт сомневается в реальной возможности проведения оценки региональными и муниципальными органами власти. Согласование проектов от 1 млрд руб. ФОИВами еще нужно обсуждать с регионами и муниципалитетами и с точки зрения ее необходимости, и с точки зрения процедуры, соглашается директор юрпрактики «ТеДо» в сфере недвижимости, строительства и инфраструктурных проектов Анна Батуева. Что касается участия ВЭБа, «важно, чтобы такая оценка помогала запуску качественных проектов, а не стала административным барьером», подчеркивает она.

В самом ВЭБ.РФ, отметим, параллельно намерены расширить применение концессий в строительстве социальной инфраструктуры. Как заявил 3 февраля глава госкорпорации Игорь Шувалов, в рамках концессий уже построено 38 школ, и этот механизм ВЭБ.РФ намерен продвигать. «Мы хотели бы попробовать модель по концессиям или иным формам государственно-частного взаимодействия и на других социальных объектах, будь то коммунальное хозяйство или дорожное хозяйство в городе»,— сообщил господин Шувалов.

Проектируемыми нормами, впрочем, попытка урегулирования потенциального конфликта интересов ВЭБа как экспертной организации и участника проектов предусмотрена — эти функции будут осуществлять обособленные подразделения института развития.

Евгения Крючкова, Полина Попова, Олег Сапожков